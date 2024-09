Il programma degli eventi verrà aperto dall’approfondimento sull’Appia Regina Viarum dal titolo “La rete dei Castelli della Via Appia”: organizzato dai Rotary Club del territorio, con i patrocini della Provincia di Brindisi e del Comune di Mesagne, l’incontro si svolgerà in piazza Commestibili a partire dalle ore 19. E ancora, nell’ambito del cartellone culturale “Estate alla Di Vittorio”, si terrà la presentazione del libro “Nina e Antonio, Sud 1918” di Rina Santoro, Manni editore. L’autrice dialogherà con Melina De Leo, collaboratrice della ricerca storica alla base del romanzo, e con Giovanni Galeone. L’iniziativa si svolgerà presso l’atrio del Castello comunale a partire dalle ore 19.30. Infine, per la rassegna “L’altra metà del cielo”, l’associazione “Gruppo Pari Opportunità” invita a partecipare alla proiezione del film “Scusate se esisto!”, un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Appuntamento nell’atrio del Comune di Mesagne dalle ore 20.30. I tre eventi sono ad ingresso libero e gratuito