Il Comune di Mesagne ha intrapreso un importante passo verso l’innovazione e la semplificazione della gestione dei pagamenti per i cittadini, attivando gli Smart POS PagoPA con Asmel in diverse sedi e per diversi servizi. Tra queste, il Castello di Mesagne, simbolo storico e culturale della città, che ora, grazie al servizio messo in campo da Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e Modernizzazione degli Enti Locali, offre una gestione digitale dei pagamenti per eventi, visite guidate e attività culturali.

Il Comune ha fatto richiesta per attivare altri POS anche per i servizi di Polizia Municipale, i Servizi Demografici e Tributi e i Servizi Scolastici. Grazie a questi strumenti direttamente integrati con PagoPA, i pagamenti effettuati dai cittadini vengono automaticamente accreditati sui conti correnti dedicati del Comune, semplificando le procedure di riconciliazione contabile. Questo sistema migliora l’efficienza dei servizi e garantisce una maggiore trasparenza nella gestione dei flussi economici, rendendo la Pubblica Amministrazione più moderna e accessibile.

Con i nuovi terminali sarà infatti possibile effettuare pagamenti tramite Bancomat, carte di credito, PostePay e persino carte per il reddito di cittadinanza, riducendo code agli sportelli e migliorando l’efficienza amministrativa.

«L’introduzione del POS al Castello di Mesagne rappresenta un passo significativo per valorizzare il nostro patrimonio culturale e renderlo ancora più accessibile ai visitatori. Questa iniziativa ci permette di semplificare i processi di pagamento ma soprattutto di incentivare la partecipazione alle attività culturali», ha dichiarato Francesco Siodambro, responsabile dei servizi finanziari.

Grazie al supporto di ASMEL, Mesagne è un esempio concreto di impegno nel percorso di modernizzazione e attenzione alle esigenze di cittadini e turisti, favorendo un modello di gestione innovativo per una Pubblica Amministrazione più vicina alla comunità.