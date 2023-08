L’associazione culturale-musicale Harmony, col patrocinio del Comune di Mesagne , ha organizzato, nell’ambito di “MESAGNESTATE2023” una serata dedicata alla lirica per L’ 11 agosto 2023 – sipario ore 21,30 piazza Orsini.

La rassegna, giunta alla 7^ edizione, quest’anno è dedicata a Maria Callas, il grande soprano di origine greca, nel centenario della nascita.

“OMAGGIO ALLA CALLAS” , vedrà la presenza di tre soprani che canteranno alcune arie liriche che hanno reso famosa nel mondo Maria Callas, detta “LA DIVINA”.

L’appuntamento è per un pubblico che vada oltre gli intenditori e si apre anche a chi apprezza il Bel Canto , vanto italiano nel mondo.

Gli artisti impegnati saranno

MARIA LUISA LATTANTE -soprano (Napoli)

SABRINA SANZA – soprano – Napoli

YUKO TSUCHIYA – soprano (Giappone)

ENRICO GUERRA – tenore (Napoli)

VALERIO DE GIORGI – Maestro collaboratore- (pianista e compositore leccese, docente presso il conservatorio -Tito Schipa- di Lecce).

DANILO MATTIOLI – Maestro Violinista

Presenterà la serata COSIMO SARACINO.

Inoltre, l’ass. Harmony ed il Sindaco del Comune di Mesagne, in accordo con la famiglia Pasimeni, consegneranno il 5° Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” .

Il premio sarà assegnato e consegnato ad un neo-laureato presso i conservatori di Puglia.

Il prof. Luigi Pasimeni è stata una figura storica nel campo musicale mesagnese. Partendo da una famiglia semplice e modesta, si diploma in pianoforte nel 1943, ha insegnato musica per oltre 60 anni. Ha diretto il “Concerto bandistico cittadino” e poi fondato nel 1974, la “Schola Cantorum”, dirigendola per oltre 20 anni. Compositore di opere e di liriche sacre e laiche, direttore di cori e di orchestre, è riuscito a far amare la musica ad almeno due generazioni di mesagnesi.

Il vincitore di quest’anno è un giovane SOPRANO mesagnese, MARCELLA DIVIGGIANO.