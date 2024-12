Iniziativa del DUC – Distretto Urbano del Commercio “Castrum Medianum”: sono cinque i totem distribuiti in città, le informazioni contenute potranno essere sempre integrate; le strutture forniscono agevolmente nomi e indirizzi , distanze e tempi di percorrenza delle destinazioni di interesse, favorendo gli spostamenti a piedi.

Censire, mettere in rete, far conoscere e favorire la fruizione delle attività commerciali del Distretto Urbano del Commercio di Mesagne, con questi obiettivi nasce il progetto “Metro Minuto”. L’iniziativa è stata presentata ieri, in prossimità di uno dei cinque totem distribuiti in altrettanti punti strategici della città, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nei pressi della Villa comunale e alla quale hanno partecipato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, presidente del Duc; Michele Piccirillo, componente direttivo Duc e presidente di Confesercenti; Mimmo Consales, direttore Confcommercio; Cristina Cuppone, componente direttivo Duc per Confcommercio; Stefania Semeraro, rappresentante cittadino Confesercenti; l’architetto Ilaria Pecoraro.

Implementabili senza alcun limite di informazione aggiuntiva, le installazioni tracciano i percorsi commerciali, li distinguono per colore e numerazione, indicando tipologie e numeri civici. Il senso del nome, “Metro-minuto”? Il cittadino, visitatore, turista, potrà conoscere il tempo per raggiungere la destinazione desiderata, ma sarà anche prontamente informato delle mete commerciali che potrebbero interessarlo, senza perdere tempo e senza inutili giri, così da invogliare la mobilità pedonale. Tradotti su QR code, anche in lingua inglese, gli itinerari potranno essere aggiornati attraverso l’integrazione della schede riportate sulle strutture multimediali.