Domenica 27 e lunedì 28 agosto 2023 torna con la seconda edizione il MIGfest, Mesagne International Guitar Festival. Ciascuna delle due serate ospiterà un doppio concerto di artisti di spicco del panorama italiano – e anche oltre – dedicato alla chitarra ai suoi virtuosismi, il primo alle 21 e il secondo alle 21:45. La manifestazione, promossa dall’APS “Cabiria” presieduta da Anna Rita Pinto, si avvale della direzione artistica del maestro Antonio Molfetta ed è patrocinata dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone estivo a cura dell’Amministrazione Comunale.

Domenica 27 agosto è attesa l’esibizione di Francesco Scelzo con il concerto dal titolo “Mood Swings”, un’interpretazione in chiave classica di famosi brani jazz; a seguire l’“Histerico duo”, Davide di Ienno alla chitarra e Michele Paolino al sassofono nel concerto “Trame sonore” con la rivisitazione dei temi più celebri della storia del cinema.

Lunedì 28 agosto si esibiranno Eugenio Palumbo al mandolino e Roberto Guarnieri alla chitarra nel concerto “Corde virtuose”, una selezione di musiche popolari in stile “classicheggiante” ritrascritte dagli stessi musicisti in una libera interpretazione; a seguire, il trio Di Fulvio, con Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Davide Marcone alle percussioni e la cantante Simona Capozucco nello spettacolo “Da Napoli a Rio de Janeiro”, un viaggio che spazierà dalla musica tradizionale, da quella napoletana al latin jazz del choro brasileiro. Le due serate si svolgeranno nell’Atrio del Castello comunale, l’ingresso per assistere è gratuito.

