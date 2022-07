LUNEDI 11 LUGLIO

– Alle ore 18 prenderà il via in Villa comunale ‘The Summer is basket’, il secondo torneo di basket Under 14 “Città di Mesagne” organizzato dal Centro sportivo italiano. Quattro squadre si contenderanno il titolo, sono : Fortitudo Francavilla, Mens Sana Mesagne, Nbb Happy Casa Brindisi, Oria Basket.

– Alle ore 19,30 nell’Atrio del Castello comunale di Mesagne si svolgerà la presentazione del libro “Nessuna solitudine è piccola”, presente l’autrice Luisa Parrelli che dialogherà con la giornalista Silvia Di Dio. L’evento è organizzato dall’associazione RiCreAzione. L’opera racconta di un giovane italiano emigrato, di una ragazza in cerca di risposte, di un padre solo, di un imprenditore tornato nel luogo della sua infanzia, di un’amicizia interrotta e ritrovata, di una nonna che si racconta alla nipote, sei istantanee in grado di mostrare un grande mondo emotivo racchiuso in una breve storia. Gli incontri casuali dei protagonisti con personaggi che riemergono dal passato, conoscenti e perfetti sconosciuti, li aiuteranno a riappacificarsi con i propri ricordi, a capire il presente e a tracciare il futuro. “Nessuna solitudine è piccola”, dice il poeta Ghiannis Ritsos, perché sono le solitudini più piccole quelle più vicine a tutti noi. E che grazie alla letteratura possono incrociarsi, conversare, unirsi e rivelarsi in tutta la loro bellezza attraverso i racconti, custodi di profondità e tenerezza umana.

– – Alle ore 21, nell’Atrio del Castello comunale, l’associazione “Amici della Di Vittorio” organizza “Poeta faber”, omaggio a Fabrizio De André, con Gianni Vico, Maria Rosaria Coppola e i mandolini dell’Hathor Plectrum Quartet. La voce e la chitarra di Gianni Vico e la voce narrante di Maria Rosaria Coppola accompagnano Antonio Schiavone e Roberto Bascià al mandolino, Fulvio D’abramo al flauto, e Vito Mannarini alla chitarra. La proposta è firmata “I Cantacunti”, la compagnia di cantastorie attiva dal 1996.

MARTEDI 12 LUGLIO

– Alle ore 18, in Villa comunale, continua il secondo torneo di basket Under 14 “Città di Mesagne” organizzato dal Centro sportivo italiano. In campo Fortitudo Francavilla, Mens Sana Mesagne, Nbb Happy Casa Brindisi, Oria Basket.

all- Alle ore 21, in piazza Orsini del Balzo, si terrà lo spettacolo di danza ispirato alla biografia e al mito di Cleopatra, ultima regina d’Egitto. Sul palco gli allievi della scuola “Royal dance art” di Cinzia Diviggiano.