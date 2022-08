Sabato 13 agosto – alle ore 18,30, presso le Sale espositive del Castello comunale, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Tutto l’amore in un click”, a cura di Patrizia Aversa.

L’iniziativa rientra tra gli eventi promossi per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono degli animali. Prima nell’inaugurazione, nell’Auditorium del Castello, si svolgerà un incontro pubblico a tema, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Asl e le associazioni animaliste. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 28 agosto. Ingresso libero.

Sabato 13 – domenica 14 – lunedì 15 agosto in Piazza Orsini del Balzo, a partire dalle ore 21.30, torna il “Boccale d’oro”: concerti dal vivo, spettacoli, stand di prodotti tipici, artigianato, solidarietà. Conduce Viviana Ancora, direzione artistica di Fabrizio Valentini. Ingresso libero.

Il concerto delle “Pietrevive del Salento” si terrà mercoledì 17 agosto alle ore 21 in Piazza Orsini del Balzo. Evento gratuito.

“Quando il sole ballava la notte” è frutto di anni di studi e ricerche sui canti popolari, sulle credenze e i riti dell’antico mondo contadino che spesso rimarcano una condizione sociale che influenza l’amore come il lavoro, la società come la famiglia, il vivere stesso di un intero popolo. Lo spettacolo si snoda tra musica, danza e narrazione ed è caratterizzato, in particolare, dai riti propiziatori e di possessione, dai canti d’amore e di dolore e dal ritmo ossessivo dei tamburelli nel rito liberatorio della taranta. L’evento è patrocinato dalla città di Mesagne nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale.