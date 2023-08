Domenica 6 agosto

– A chiusura dei Campi di impegno e formazione sui beni confiscati, nell’ambito del programma “E!State Liberi”, “Libera Contro le Mafie” e la cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra” organizzano lo spettacolo “Denuncio tutti. Lea Garofalo”, con Barbara Grilli per la regia di Giovanni Gentile del “Collettivo Teatro Prisma”. Appuntamento alle ore 20:45 a Masseria Canali, sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno dell’Amministrazione comunale di Mesagne. <>, così Carlo Cosco, ex compagno di Lea, confessa in aula il suo atroce delitto. Lea Garofalo è una testimone di giustizia e Carlo Cosco il capo del clan ‘ndranghetista di Viale Montello a Milano.

– “Una notte italiana”, sul palco Raffaele Depalo e la sua band, il gruppo è composto da Antonio Bruno, Roberto Cati, Diego Fischetto e Filippo Motole. Il concerto – una produzione artistica a cura della compagnia teatrale “AttoTerzo” – si terrà in piazza Orsini del Balzo alle ore 21.30, ingresso libero.

Lunedì 7 agosto

“Golden years revival Settanta Ottanta Novanta”, si svolgerà lunedì 7 agosto alle ore 21 in piazza Commestibili il concerto di Gianvito Crusi insieme alla sua band, ingresso libero. Il 43enne mesagnese coltiva da circa 25 anni la sua passione per la musica, suonando in tutta Italia in piano bar, concerti, matrimoni, feste private e serate a tema, da solo o accompagnandosi con altri musicisti. A Mesagne saranno in sette, per una scaletta frizzante e variegata che spazia dal repertorio italiano ai brani stranieri, in un mix di ballate senza tempo, classici, dance e divertimento puro.

Martedì 8 agosto

Martedì 8 agosto, nell’ambito del cartellone “MesagnEstate 2023” promosso dall’Amministrazione comunale, in piazza Orsini del Balzo alle ore 21 arrivano le RanestRane, per la prima volta in Puglia con lo spettacolo musicale “The Wall – Il cineconcerto + the best of”. Proprio il film di Alan Parker, “The Wall”, oltre 20 anni fa ha ispirato la band romana, forte di dieci album all’attivo e numerose tournée in Italia ed all’estero, guidandola a intraprendere un percorso multimediale fra i più originali nel panorama del rock contemporaneo in cui la reinterpretazione delle musiche dei Pink Floyd e le musiche originali di RanestRane si accompagnano alla perfetta sincronizzazione con il film e creano il “marchio di fabbrica” della band, il Cineconcerto.

Le RanestRane festeggiano con questa straordinaria esperienza, e insieme ai loro vecchi e nuovi fan, 25 anni di musica. Sono: Daniele Pomo – vocals, drums & percussions; Maurizio Meo – bass & double bass; Massimo Pomo – guitars; Riccardo Romano – keyboards and vocals. Il concerto di Mesagne si inserisce nel tour europeo che oltre all’Italia tocca Polonia, Danimarca, Olanda, Germania, e a settembre il territorio scandinavo. L’ingresso è gratuito.