Secondo esame di maturità esterno per la Valtur Brindisi, impegnata nella lunga trasferta da Cento a Mestre lontana dalle mura amiche, di scena sabato sera nell’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A2.

Galvanizzata dal successo ottenuto negli ultimi secondi alla Baltur Arena, la squadra di coach Bucchi si trova ad affrontare la seconda tappa on the road riassaporando il sapore del vertice della classifica, in coabitazione con Pesaro (in vantaggio negli scontri diretti) e Fortitudo Bologna (una partita in più in virtù del turno di riposo ancora da scontare).

Nel match di andata al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi vinse con il punteggio di 83-72 sfruttando la differenza di stazza e centimetri nel pitturato, in cui furono decisive le prestazioni di Esposito (top scorer con 22 punti) e Vildera a referto con 19 punti e 9/12 al tiro.

Palla a due sabato 28 marzo alle ore 20.00 al Taliercio di Mestre.

Queste le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Ci prepariamo ad affrontare un’altra partita durissima contro squadra che gioca bene e che ha una velocità di esecuzione notevolissima che la contraddistingue da inizio anno, specialmente nelle partite casalinghe. Per noi sarà la seconda trasferta consecutive nel lungo viaggio da Cento a Mestre che ci vede fuori casa da martedì ma ci arriviamo con entusiasmo e voglia di vincere. Sarà certamente un match complicato ma siamo consapevoli di quanto la posta in palio sia elevata”.

La partita sarà trasmessa sabato 28 marzo in diretta alle ore 20:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi