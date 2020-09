Sono in continuo miglioramento le condizioni di Franco Tatò, ex manager di Olivetti, Fininvest ed Enel, ricoverato al Perrino di Brindisi in seguito a un incidente domestico.

“La prognosi è stata sciolta – dice Pasquale Verrienti, direttore del reparto di Chirurgia plastica, nel quale al momento si trova Tatò – e stiamo completando tutti gli accertamenti necessari a programmare la sua dimissione”.