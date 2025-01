Martedì 21 gennaio, la Biblioteca di Comunità I. Ciaia di Fasano si trasformerà in un vivace palcoscenico letterario, accogliendo la talentuosa scrittrice palermitana Milena Palminteri. Sarà l’occasione perfetta per scoprire il suo acclamato romanzo, “Come l’arancio amaro”, edito da Bompiani.

Dopo una pausa natalizia ricca di emozioni, la rassegna “Pòr-ti-ci” – un progetto del Comune di Fasano in collaborazione con i Presidi del Libro – riprende il suo cammino, e lo fa in grande stile. L’evento di martedì segna un nuovo capitolo di questa avventura culturale, con la Biblioteca di Comunità che si conferma come un vero e proprio centro pulsante di idee e creatività.

A moderare l’incontro sarà l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, che non nasconde il suo entusiasmo:

«Con grande orgoglio ospitiamo a Fasano Milena Palminteri che porta questo meraviglioso lavoro qui da noi. Avrò il privilegio di moderare l’incontro e posso anticipare che si tratta di un romanzo meraviglioso, non mi stupisce che stia facendo incetta di premi e riconoscimenti. Mi sono persa nelle meravigliose pagine di questo libro, nella storia di queste tre donne e delle loro famiglie, ho apprezzato e amato il modo in cui viene descritta la bella Sicilia con i suoi colori ed i suoi profumi. Un libro che è un “ricamo” e che consiglio a tutti, come consiglio di non perdere l’opportunità di conoscere più da vicino questa interessante scrittrice martedì 21 gennaio nella splendida e accogliente cornice della biblioteca di comunità».

La comunità è invitata a partecipare a questa serata di cultura e confronto, un’opportunità unica per dialogare con una penna che sta conquistando il panorama letterario italiano, nel calore della Biblioteca di Comunità.

