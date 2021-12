In Fasano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un 34enne del luogo per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché maltrattamenti in famiglia.

In particolare, a seguito di specifica segnalazione al numero di pronto intervento 112, i militari sono intervenuti presso un’abitazione dove era in corso una lite tra coniugi, sorprendendo l’uomo intento a minacciare di morte e strattonare con violenza la propria moglie.

L’azione dell’uomo si è rivolta anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti per dividere la coppia, scagliandosi nei loro confronti con un coltello con l’intento di colpirli. Ne è seguita una breve colluttazione che ha consentito agli operanti di disarmare e bloccare l’uomo.

Le immediate indagini dei militari hanno permesso di apprendere l’avvenimento di alcuni recenti episodi riguardanti i due coniugi e in particolare di compendiare una serie di maltrattamenti che si susseguono da settembre u.s., consistiti in percosse e minacce esternate dall’uomo e mai denunciati dalla donna.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.