Proseguono ogni sabato le escursioni in barca alla scoperta della storia e delle bellezze del porto di Brindisi, un’occasione unica per conoscere ed ammirare la città da un inedito punto di vista.

Le minicrociere rappresentano infatti una valida occasione per apprezzare la città a bordo di una imbarcazione e in compagnia di una guida turistica che vi accompagna per tutto il tragitto. L’itinerario comprende la navigazione del porto di Brindisi con un attracco presso la banchina antistante il Monumento al Marinaio d’Italia: qui c’è l’occasione di visitare l’affascinante cripta sacrario che custodisce la memoria di tutti i marinai dispersi durante i due conflitti mondiali. Da non perdere l’inedita visuale del Castello Alfonsino-Aragonese che durante le ore del tour attinge una particolare colorazione rossastra da cui uno dei suoi nomi con cui è noto: il Castello Rosso.

I prossimi appuntamenti sono fissatiogni sabato con partenza alle ore 18:00 e rientro alle ore 19:30. La prenotazione è obbligatoria al numero: 3396780670 e attraverso il portale web destinazionepuglia.it

APULIA CULTURE