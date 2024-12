Mercoledì 11 dicembre alle ore 16.30 il Vescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni, S.E. Mons. Giovanni Intini, aprirà ufficialmente la prima formazione provinciale per docenti del Ministero dei Sogni.

E’ un evento significativo che sancisce l’avvio del più ampio programma di contrasto alla povertà educativa e culturale del nostro territorio. Si tratta di un progetto partito dal Mediaporto di Brindisi e che coinvolge oltre 30 enti pubblici a partire dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia fino a tutti i comuni e le reti scolastiche della Provincia: la costituzione di un Osservatorio di innovazione culturale ed educativa intorno alle Arti come strumento per un nuovo sguardo sulle fragilità, le sensibilità e i bisogni per un benessere nella scuola d´oggi.

E’ un tema quanto mai attuale in un luogo, la scuola, che sebbene spesso richiamato come nodo di infinite fragilità del nostro tempo, risulta essere nei fatti luogo di formazione, educazione, preparazione alla vita.

Il percorso proposto dal titolo MAESTRE, ESSERI UMANI, PROF E SUPEREROI vuole essere un tentativo per nutrire docenti, artisti, istituzioni con un nuovo punto di vista grazie alle arti e alla sensibilità che dai suoi linguaggi può nascere.

Il percorso è frutto della sinergia attivata dalle scuole polo per la formazione della Provincia di Brindisi, ITT Giorgi Brindisi e ITES Calò Francavilla F.na, in rete con Santa Teresa spa e la cooperativa sociale Amani. Il progetto rientra nella più ampia programmazione attivata da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e la stessa Santa Teresa.

Il percorso che si svolgerà da dicembre 2024 a maggio 2025 per 25 h di formazione tra Brindisi e Francavilla Fontana è legato inoltre alla rassegna teatrale per le scuole TUTTE LE STORIE DEL MONDO in programma da gennaio a maggio 2025 tra il Teatro Verdi di Brindisi e il Mediaporto a cura di Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e INTI.

Si parte quindi mercoledì da Brindisi, aula magna dell’ITT Giorgi, con il saluto d’apertura del corso a cura di S.E. Mons. Intini, Vescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni e la dirigente dell’ITT Giorgi Mina Fabrizio e quindi a seguire i primi illustri ospiti di un dialogo appassionante tra docenti, artisti, ricercatori che durerà fino a maggio. Ospiti del primo incontro saranno Rita Bichi, Ordinario di Sociologia all’Università Cattolica e co-autrice del Rapporto Giovani Istituto Toniolo, e Cesare Moreno, Presidente di Maestri di Strada onlus oltre a Luigi D’Elia, direttore artistico del corso che ne illustrerà finalità, contenuti e “sogni”.

Info: https://biblioteche.regione.puglia.it/SebinaOpac/news/ministero-dei-sogni-prima-formazione-provinciale-per-docenti/2791