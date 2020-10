I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà uno studente 17enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella notte del 18 ottobre, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, quale passeggero a bordo di un’autovettura condotta da un 21enne del luogo, a seguito di perquisizione locale e personale, è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di cocaina, 0,8 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish, occultati negli slip indossati.

Gli stupefacenti sono stati sottoposto a sequestro.