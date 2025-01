Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Cirasino, una figura di straordinario spessore umano, culturale e politico.

Lorenzo è stato un esempio di dedizione e servizio alla comunità. Sindaco di Ostuni per due mandati, deputato del Partito Comunista Italiano, assessore provinciale e instancabile promotore della cultura, ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra terra. La sua visione lungimirante ha contribuito a trasformare la storia del nostro territorio, modernizzandolo e dando concretezza alla vocazione turistica imperniata sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

La sua umanità, il suo dialogo sempre aperto e il suo rispetto verso tutti, anche verso chi non condivideva le sue idee, sono qualità che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui.

Ci stringiamo attorno alla moglie Chiara, ai figli e ai suoi cari, certi che il ricordo del suo esempio e del suo impegno resterà vivo in tutti noi.

Grazie, Lorenzo, per ciò che hai fatto per Ostuni e per tutta la nostra comunità. La tua eredità continuerà a guidarci.

Il Partito Democratico Città di Brindisi, “con profondo dolore” saluta “Lorenzo Cirasino, una figura straordinaria che ha segnato la storia politica e culturale della comunità dell’intera provincia di Brindisi.

Deputato del Partito Comunista Italiano, sindaco di Ostuni per due mandati e promotore instancabile della cultura, Lorenzo ha incarnato i valori della sinistra con dedizione, intelligenza e profonda umanità.

È stato un esempio di politica al servizio delle persone, capace di unire impegno istituzionale e promozione culturale.

La sua tensione per la giustizia sociale, la sua passione per la cultura e la sua capacità di dialogo resteranno un esempio per tutti noi.

Ricordiamo con affetto la sua umanità, il suo sorriso e la dedizione con cui ha servito la sua terra.

Ci stringiamo con affetto alla moglie Chiara, ai figli e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore.

Grazie, Lorenzo, per ciò che hai fatto e per l’eredità che lasci.

Non ti dimenticheremo mai. ❤”