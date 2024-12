Mesagne si prepara a vivere una serata natalizia indimenticabile all’insegna dell’arte e della passione musicale. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle ore 17:30, presso la Lab Creation, l’Associazione MusicArte, capofila del progetto “Protagonisti del Futuro”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri del PNNR, svelerà al pubblico i frutti di un intenso percorso creativo.

Una mostra fotografica che parla di giovani e della loro città.

I ragazzi del laboratorio di Fotografia, guidati dal docente Giuseppe Lanotte, hanno dato vita a una mostra che racconta Mesagne con uno sguardo nuovo e originale. Attraverso gli scatti di Annaviola Quarta, Mia Greco, Virginia Eribell Pagliara, Fabio Giuseppe Cesi, Carlotta Destino, Sofia Lotti, Carlotta Dionisio, Francesco Coluccia e degli altri giovani talenti, la città si rivela in tutta la sua bellezza, catturando dettagli, emozioni e storie nascoste.

Musica e canto per un’atmosfera magica

A fare da cornice alla mostra, un’esibizione musicale che coinvolgerà tutti i presenti. Un coro di voci bianche, formato da giovani allieve di canto: Sofia Galiano, Coluccia Michelle, Djelli Martina, Verdicchio Ginevra, Monaco Roberta Vinci Martina, Gioia Greta, Aresta Sara, Destino Marta, incanteranno il pubblico con una selezione di brani natalizi. Le docenti di canto Gorgoni Carlotta e Lubelli Maria, insieme ai docenti di chitarra Alessandro dell’Anna, pianoforte Katia Fiorentino e batteria Cristian Martina, hanno preparato un programma ricco di sorprese.

Un’occasione per celebrare i giovani e il loro talento

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Mesagne, con il sindaco Toni Matarrelli e l’assessore Vincenzo Sicilia in prima linea, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento dei giovani e sottolineare l’importanza dell’arte e della cultura nella crescita della comunità.

L’importante è non mancare!

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa serata speciale, un momento di condivisione e di celebrazione del talento dei nostri ragazzi. Sarà un’occasione unica per scoprire nuovi artisti e per immergersi in un’atmosfera magica, fatta di musica, arte e passione.

Il presidente dell’Associazione “Musicar te”

Dario Ziza