Paura in pieno pomeriggio in via De Carpentieri, a Brindisi, dove una moto è stata avvolta dalle fiamme.

Il veicolo è andato completamente distrutto, sprigionando una colonna di fumo visibile a distanza.

Erano le 16.30 e l’arteria stradale era percorsa da numerosi mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio.

Le cause sono ancora da accertare, ma fortunatamente non si registrano feriti.