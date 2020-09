I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Damiano Carriere, 38enne del luogo, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

In particolare, nel pomeriggio del 28 settembre, in una via del centro cittadino, il 38enne, quale passeggero in sella a un motociclo condotto da un altro uomo, alla vista dell’autovettura dei Carabinieri è sceso repentinamente dal mezzo in corsa, dandosi a precipitosa fuga, estraendo dalla tasca dei pantaloni un involucro, che lo ha lanciato sulla sede stradale, prontamente recuperato dai militari operanti e accertato contenere sostanza stupefacente del tipo “eroina” per complessivi 51 grammi.

L’uomo, per sottrarsi al controllo ha opposto fattiva resistenza fisica. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.