Il Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch.Emilia Mannozzi, in occasione dell’8 maggio, “Festa della Mamma”, festeggia la Donna più importante della vita di ogni uomo con la realizzazione e l’omaggio a tutte le mamme di una epigrafe honoraria, realizzata insieme al proprio figlio, nell’ambito di un laboratorio didattico in svolgimento domenica 8 maggio.

I giovani “incisori” (dai 5 agli 8 anni), accompagnati dalle proprie madri, sono invitati quindi nell’Auditorium del Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, in piazza Duomo 7, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di domenica 8 maggio, previa prenotazione della presenza al numero 0831544257.