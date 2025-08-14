Dalla passione e dall’impegno di numerose realtà locali impegnate da anni nella promozione e tutela del territorio, nasce BrindiSea, una rete unica di associazioni che unisce competenze, esperienze e visioni per restituire alla comunità un bene prezioso: l’ex Casa dell’Ammiraglio presso la Spiaggia del Cavallino

BrindiSea rappresenta il primo esempio concreto di co-partecipazione tra pubblico e privato a Brindisi in ambito costiero, realizzato grazie alla creazione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che riunisce 10 realtà:

WWF Brindisi, MFR Brindisi, A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, Poseidhome – La Casa del Mare, Il Giunco, Colmare, Nautilus, Marzudia, RigenerAzioni, The Big Wave

A cui si affiancano, fuori dall’ATS, DROP e Brindisi Pedala e Cammina.

Una rete in cui ogni realtà porta il meglio delle proprie competenze: dalla salvaguardia ambientale alla valorizzazione storica e culturale, dallo sport al turismo lento, dalla pulizia e recupero di tratti di costa alla promozione di eventi di richiamo nazionale e internazionale.

Il cuore dell’iniziativa è la riqualificazione e gestione condivisa, insieme a Confesercenti Brindisi guidata dal Presidente Michele Piccirillo, dell’ex Casa dell’Ammiraglio come centro multifunzionale a servizio della comunità e dei visitatori. BrindiSea nasce come strumento di collaborazione tra associazioni e volontari, capace di coniugare professionalità e spirito di servizio, mantenendo la propria natura nel Terzo Settore.

Un’unione che mette al centro il mare come punto di partenza, ma che guarda oltre: alla destagionalizzazione, alla valorizzazione del turismo lento e dei cammini, al recupero e fruizione di spazi pubblici, e alla creazione di nuove opportunità per l’economia e il turismo sostenibile.

“Il mare è solo l’inizio” non è solo un motto, ma una visione: un progetto che parte dall’acqua per abbracciare storia, cultura, sport, ambiente e comunità, facendo della Spiaggia del Cavallino e dell’ex Casa dell’Ammiraglio un luogo vivo, fruibile e identitario per Brindisi.

Di seguito i ruoli all’interno dell’organizzazione: Capofila/Presidente: Miccoli Vito, affiancato dal Comitato esecutivo/ Direttivo con: Masiello Osiris, Donativo Cosimo, Gianicolo Alessandro e Melcore Antonio. In aggiunta le seguenti figure in qualità di Consulenti Esterni: Emma Taveri e Monica Fontanive; Responsabile social: Alicia Lopez Martinez; Grafica e Fotografia: Domenico Summa.

ATS BRINDISEA