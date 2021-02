Giovedì 18 febbraio, con inizio alle ore 18.00, in Pezze di Greco, presso la sala circoscrizionale in corso nazionale, verrà presentata la nuova associazione – Movimento polico-culturale indipendente denominata “Contiamo”.

Questa nuova avventura parte dalla cittadina di Pezze di Greco- Fasano, con lo scopo di intraprendere un’autonomia per quanto riguarda le Frazioni a sud di Fasano, con l’inclusione delle cittadine di Pezze di Greco, Montalbano, Torre Canne, Speziale e Pozzo Faceto.

Avviare ogni consentita iniziativa diretta ad ottenere la scissione delle frazioni del Comune di Fasano che intendono costituirsi in Comune autonomo, questo è l’importante obbiettivo che si pongono i fondatori.

Questo nuova associazione- Movimento si pone l’obbiettivo di espandersi in tutto il territorio provinciale di Brindisi.

Il sodalizio si propone di:

– intraprendere ogni azione per rimuovere gli ostacoli di ordine giuridico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l’uguaglianza e l’effettiva partecipazione dei cittadini delle frazioni all’organizzazione politica, economica e sociale del proprio territorio;

– promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti alla vita politica, culturale e amministrativa della comunità, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, solidarietà ed uguaglianza;

Nella circostanza della presentazione il prossimo Giovedì 18 Febbraio a Pezze di Greco è previsto l’intervento dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, del Presidente della task force regionale del Lavoro, Leo Caroli, e del Componente del collegio degli esperti del Presidente della Regione Puglia, nonchè cofondatore del Movimento “Contiamo”, Tommaso Gioia.

Tutti coloro che vogliono informazioni sul Movimento “Contiamo”, e vogliono iscriversi, possono seguire la pagina Facebook “Contiamo” e/o scrivere un’email all’indirizzo: contiamo.brindisi@gmail.com