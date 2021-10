In Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Compagnia – Sezione Radiomobile, a conclusioni degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 40enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, l’uomo è stato controllato dai miliari mentre percorreva a piedi il centro storico della Città e trovato in possesso 1,5 grammi di marijuana nascosta all’interno della tasca dei suoi pantaloni. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, ha consentito rinvenire una busta di plastica contenente 530 grammi di analoga sostanza occultata nella sua camera da letto, nonché vario materiale utile al confezionamento della marijuana. Gli oggetti e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.