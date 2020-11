I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Giovanni Antico, 36enne del luogo, già in regime di detenzione domiciliare. Nella circostanza, i militari operanti, con il supporto del team antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo e rinvenuto in un’intercapedine del forno da cucina una scatola contenente 237 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, oltre a 380 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.