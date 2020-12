Damiano Licciulli, 36enne di Brindisi, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto venerdì sera dopo che nella sua abitazione i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Brindisi hanno trovato 126 grammi di cocaina.

La droga era nascosta sotto al piano cottura dell’appartamento di Licciulli, sito in piazza Raffaello, al rione Sant’Elia.

La cocaina era stata suddivisa in 20 involucri di cellophane contenenti circa 5 grammi di sostanza e due contenenti circa 10 grammi. In casa è stata rinvenuta anche sostanza da taglio e materiale utile per il confezionamento.

Licciulli è stato condotto presso la casa circondariale di via Appia e, ieri, dopo l’interrogatorio di convalida dell’arresto è stato ristretto ai domiciliari.