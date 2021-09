I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, hanno arrestato una 48enne ed un 25enne per detenzione di banconote false in concorso.

Il provvedimento cautelare è stato assunto al termine di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dove i due convivono. Nell’ambito del controllo i Carabinieri hanno rinvenuto 4 banconote da 50,00 Euro contraffatte.

L’attività è scaturita dal tentativo, da parte della donna, di spendita di una banconota contraffatta di 50,00 Euro, avvenuto lo scorso agosto, presso un esercizio pubblico della medesima Città.

Le banconote rinvenute sono state sottoposte a sequestro, mentre gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.