Si è concluso con successo con l’ultimo dei tre appuntamenti ai Portici delle Teresiane il Luce Music Festival Winter Edition, l’intrattenimento musicale che ha animato i weekend natalizi di Fasano con i migliori dj-set del momento. Ieri sabato 4 gennaio, sempre nella splendida cornice dei Portici delle Teresiane si è svolto il live di Kirollus, che ha fatto ballare tutti i presenti.

«Il live di Kirollus ha coronato in modo eccellente questa prima edizione del Luce Music Festival in versione invernale a Fasano – spiega l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi –. Il suo stile audace e la sua presenza scenica elettrizzante contaminata dall’energia della nuova ondata di disco e boogie, hanno reso questo evento un’occasione unica per celebrare Fasano come luogo dinamico e all’avanguardia per le nuove generazioni».

Il Luce Music Festival Winter Edition è stato promosso e sostenuto dal Comune di Fasano, assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili.

