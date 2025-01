Ultimo weekend di eventi natalizi organizzati dal DUC e promossi dal Comune, per le vie del centro storico, le aree pedonali e le zone di interesse di Fasano

Fasano – Il DUC – Distretto Urbano del Commercio Terre del Faso, in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Fasano, ha promosso nei weekend natalizi una serie di eventi che hanno animato il centro storico di Fasano con musica itinerante e gastronomia. Domenica 5 gennaio sarà la volta dell’ultimo appuntamento in programma:

– In Piazza Ciaia, dalle 18:00 alle 22:00 si esibiranno i Vox Libera Gospel, un armonico coro gospel composto da 11 elementi, per un’esibizione suggestiva in piena atmosfera di Natale;

– In Piazza Mercato Vecchio, sempre dalle 18:00 alle 22:00, performerà Pier Cerdo Folk Duo, con la loro musica cantautorale e folk con fisarmonica, voce e percussioni.

– In C.so Vittorio Emanuele, dalle 8:30 alle 21:00, ci saranno i Mercati Natalizzi a cura di AVA – Associazione Venditori Ambulanti.

Ad accompagnare l’esibizioni musicali per le vie del centro storico, ci saranno nuovamente gli stand di street food e i food trucks con prodotti tipici.

Ufficio Stampa

Città di Fasano