Terminate le festività natalizie, è tempo di bilanci per l’assessorato alle Attività Produttive e gli eventi organizzati in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio.

«È estremamente positivo il bilancio del Natale che ci siamo appena messi alle spalle nella nostra città – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota -. Questo periodo festivo ha segnato un punto di svolta per il settore commerciale, in particolare quello food, mai così vivace e in fermento come in questo momento storico.

Grazie all’apertura di nuove attività commerciali, il nostro centro storico ha visto un incremento senza precedenti dell’offerta gastronomica, attirando visitatori e appassionati di cucina.

E le buone notizie non finiscono qui: altre nuove attività sono pronte ad aprire i battenti già dalla prossima primavera, promettendo di arricchire ulteriormente il panorama culinario cittadino. Il Natale a Fasano è stato animato da diversi eventi musicali e canori organizzati dal DUC (Distretto Urbano del Commercio), che hanno visto una nutrita ed entusiastica partecipazione da parte di residenti e visitatori. La nostra città si è così trasformata in un vivace punto di ritrovo, grazie anche alla riqualificazione di spazi pubblici, come Piazza Mercato Vecchio, precedentemente destinati a parcheggio selvaggio di auto, e ora invece convertiti in luoghi vivaci e accoglienti. Tutto ciò è anche il risultato di una precisa scelta politica. Con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale nel giugno del 2022, del DSC (Documento Strategico del Commercio), Fasano ha dato vita, per la prima volta, a un vero e proprio Piano Regolatore del commercio. Questo documento strategico pone l’accento sulla valorizzazione del quadrilatero viario compreso tra Piazza Ciaia, via del Balì, via Santa Teresa, Portici delle Teresiane, via Latorre e via Forcella, riconosciuto come il fulcro nevralgico del commercio fasanese. E tutto questo comincia a produrre i frutti con una evidente inversione di tendenza, specie tra i più giovani. I fasanesi, infatti, spesso costretti in passato a spostarsi nei paesi vicini in cerca di svago e opportunità, oggi scelgono di restare a Fasano e godersi le vie del centro anche semplicemente passeggiando. E addirittura sono sempre di più i “forestieri” che vengono qui da noi, attratti dalla vivacità e dalle opportunità che Fasano ha da offrire. Continuiamo a costruire il futuro della nostra città con slancio positivo ed equilibrio, con l’obiettivo di far diventare Fasano un punto di riferimento non solo per lo shopping e la gastronomia, ma anche per la cultura e l’intrattenimento. La collaborazione tra istituzioni, commercianti e cittadini si sta dimostrando vincente e ci spinge a guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

Un ringraziamento speciale – conclude l’assessore – va anche agli uffici comunali e a tutti coloro che con il loro lavoro stanno rendendo possibile questo cambiamento.

Continuando a lavorare insieme, faremo di Fasano una città sempre più accogliente, dinamica e innovativa».

Fasano, mercoledì 8 gennaio 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano