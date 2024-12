L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, quando il centro cittadino verrà invaso da Giocolieri, Maghi, Pole cube, Trampolieri, Fire Show, Fachiri, Mimi e Equilibristi e tanto altro

Fasano – In occasione degli eventi natalizi del cartellone Natale a Fasano, domenica 15 dicembre, si terrà lo «Street Art – Festival Artisti di Strada» organizzato dal DUC – Distretto Urbano del Commercio Terre del Faso in collaborazione con la Lab Comunication di Concetta Renna e promosso dal Comune di Fasano, assessorato alle Attività Produttive.

Lo «Street Art – Festival Artisti di Strada» prenderà il via a partire dalle ore 18:30 in Piazza Ciaia, Portici, delle Teresiane, Piazza Mercato Vecchio, Via Forcella, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi e altre vie del centro cittadino, e vedrà sfilare ed esibirsi giocolieri, maghi, pole cube, trampolieri, fire show, fachiri, mimi ed equilibristi.

«Dopo il successo dello scorso anno, torna a Fasano centro – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – il Festival degli Artisti di Strada, che promette un’altra straordinaria serata di fusione di arte, festa e spirito natalizio. Ringrazio Confcommercio e Confesercenti, soci con l’amministrazione comunale del DUC – Distretto Urbano del Commercio, per la collaborazione continua e il partenariato costruttivo instaurato per sostenere e promuovere il panorama delle attività produttive e commerciali locali».

Ufficio Stampa

Città di Fasano