Stamattina la presentazione del programma delle iniziative natalizie che si svolgeranno a Mesagne, al centro e nelle periferie, durante il periodo delle feste. Durante la conferenza stampa, il sindaco Antonio Matarrelli ha sottolineato la scelta della location individuata per tenere l’incontro, “Il Borgo dei Presepi”, sede permanente delle natività realizzate ed accolte nella cornice monumentale dell’antico frantoio semi-ipogeo di via Santacesaria, nel cuore antico della città.

“Un luogo che ha un valore simbolico straordinario, un punto di riferimento – ha spiegato il primo cittadino – all’interno del quale è possibile ammirare il talento e la passione con cui gli artigiani e i volontari dell’associazione realizzano autentiche opere d’arte, un impegno, il loro, che non conosce stagioni e che nel periodo natalizio raggiunge la sua massima espressione”.

Ai due collaboratori, al consulente alle Politiche Culturali e Scolastiche Marco Calò e al direttore artistico Maurizio Piro, il sindaco Matarrelli ha affidato la lettura del programma degli eventi e i ringraziamenti rivolti a quanti hanno collaborato alla definizione del programma. “Questa conferenza stampa si svolge mentre in città di stanno completando allestimenti e preparativi per vivere al meglio questo meraviglioso periodo. Con l’installazione delle luminarie si procederà anche nei prossimi giorni – ha dichiarato Piro – mentre proprio in queste ore sta per essere montata la ruota panoramica. Grazie al contributo di molti, associazioni, imprese e cittadini, confidiamo in un risultato che renderà Mesagne, in queste settimane di festa, ancora più bella e attrattiva agli occhi di cittadini e visitatori”.

“Il cartellone natalizio – ha concluso Marco Calò – rappresenta una combinazione ideale che tiene insieme appuntamenti di spettacolo e di cultura, uniti dall’obiettivo di coniugare la tradizione e lo svago. Anche quest’anno abbiamo ritenuto doveroso riservare una attenzione speciale all’infanzia, programmando eventi che ci auguriamo possano suscitare stupore e gioia nei più piccoli”.

Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale della città all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.