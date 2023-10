Il COMUNE DI OSTUNI (BR) intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare, la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi istituzionali per le prossime festività natalizie.

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto iniziative, manifestazioni ed eventi, promossi, organizzati e/o gestiti dal Comune di Ostuni, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell’osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione.

Le iniziative di sponsorizzazione, in attuazione delle sono finalizzate a favorire una migliore qualità ed il potenziamento dei servizi prestati, l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e la

realizzazione di maggiori economie, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Ostuni per il perseguimento di interessi pubblici.

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte terzi potenzialmente interessati.

Le offerte di sponsorizzazione pervenute all’Amministrazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti ai fini della formalizzazione del contratto. Le ricerche di

sponsorizzazione a cui si riferisce l’avviso, riguardando l’organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento di sponsor, anche in riferimento ai diversi segmenti

di attività che afferiscono al singolo evento, non richiedono la necessità di svolgere una selezione fra le proposte presentare.

Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. Si potrà procedere all’applicazione dei criteri di scelta disciplinati dal Regolamento per la

gestione delle sponsorizzazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23 dicembre 2008, nell’eventualità di una molteplicità di offerte e proposte che possono riguardare le

stesse iniziative, manifestazioni, eventi.

Le manifestazioni d’interesse per la sponsorizzazione da parte di terzi, dovranno essere redatte secondo lo schema allegato, (allegato n.1 – Fac-Simile PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE), nel quale

dovranno essere espressamente indicati il corrispettivo della sponsorizzazione/offerta e l’immagine che si intende pubblicizzare, e pervenire entro la data del 15/12/2023.