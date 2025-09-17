Dal 19 al 21 settembre 2025 nella villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni (BR) torna Hopstuni beer fest, la grande festa dedicata alla birra artigianale, con cibo di qualità, musica e divertimento per tutti, organizzata per il secondo anno da Cheficolab e Bellinfusto pub indipendente.

Sarà inaugurato venerdì 19 settembre alle ore 19:00 il lungo fine settimana dedicato a valorizzare e promuovere la birra artigianale con opportunità di conoscere i birrifici pugliesi, ma gustare anche una selezione di birre da fuori regione. Ai pugliesi Birrificio BirrApulia, Birranova, SBAM!, Lieviteria, MOI beer e Birra del Gargano, si affiancherà infatti quest’anno, come ospite da fuori regione, Tsunami Birrificio Artigianale, mentre, come per la prima edizione, si potrà anche assaggiare una selezione di birre artigianali dei soci Unionbirrai proposta dal pub Bellinfusto.

Ostuni ospiterà quindi un appuntamento ricco di gusto e divertimento, ma anche culturale, durante il quale esperti e mastri birrai potranno rispondere ad ogni curiosità su questo mondo. Un momento dedicato ad approfondire la conoscenza della birra artigianale, ad esempio, si svolgerà domenica 21 alle ore 19:00 con il workshop “Scopri cosa bevi!” in collaborazione con Unionbirrai e con la partecipazione dei birrifici espositori (prenotazione via WhatsApp 3292664049).

Ricco il programma di intrattenimento che prevede il 19 settembre alle ore 21:30 il live dei KOMANDANTI, seguito alle ore 23:00 dal dj set. Sabato 20 l’apertura degli stand sarà alle ore 18:00, durante il pomeriggio sono previste attività ricreative per adulti e bambini e esibizioni di artisti di strada, alle ore 21:30 il concerto dei Rekkiabilly e alle ore 23:00 il dj set di Misspia. Domenica 21 l’intensa giornata inizierà dalle ore 12:00 con apertura stand e dj set di Ciccio Riccio, la possibilità di pranzare da Hopstuni, nel pomeriggio attività ricreative per adulti e bambini e artisti di strada, e la conclusione alle ore 21.00 con l’appuntamento In pista con Ciccio Riccio.

L’evento sarà arricchito da stand di artigianato, artisti di strada (Mr. Thomas, Quentin, Giuseppe il trampoliere), il raduno bikers e per i più piccoli sarà disponibile un’area bimbi a cura di Happy Centro animazione. Mentre ad occuparsi del food saranno: Annuzza Crepes, Clover Pub, Focaccia Sannicò, La Casa del Gusto, Lamia Beach, Taschino Street

Tipica – sapori pugliesi, Ugo – dal 1962 a casa tua.

Hopstuni beer fest è organizzato con il patrocinio di Comune di Ostuni – Turismo e Cultura, Comune di Ostuni – Attività Produttive, Unionbirrai, Slow Food “Piana degli Ulivi”. Main sponsor dell’evento: Grotte di Castellana, Bongermino – grandi lievitati, Sannicò e Caffè Diana. Official Radio: Ciccio Riccio. Tutte le informazioni sull’evento sono sulle pagine social dedicate.

PROGRAMMA:

Venerdì 19

ore 18 • introduzione di CheFicoLab dell’evento e apertura stand

ore 19:00 • inaugurazione con istituzioni

Attività ricreative per adulti e bambini e artisti di strada.

ore 21.30 • musica con i KOMANDANTI

ore 23.00 • dj set

Sabato 20

ore 18.00 • apertura stand

Durante il pomeriggio attività ricreative per adulti e bambini e artisti di strada.

ore 21:30 • concerto Rekkiabilly

ore 23:00 • dj set Misspia

Domenica 21

ore 12:00 • apertura stand e dj set Ciccio Riccio

Pranzo: Vuoi pranzare a Hopstuni? Prenota il tuo tavolo, scegli il food dagli stand e ogni 2 birre la terza la regaliamo noi! (offerta valida dalle 12:30 alle 14:30, presso la cassa n.1)

Durante il pomeriggio attività ricreative per adulti e bambini e artisti di strada.

ore 19:00 • workshop “Scopri cosa bevi!” in collaborazione con Unionbirrai e con la partecipazione dei birrifici espositori (5€) prenotazione via WhatsApp 3292664049

ore 21.00 • In pista con Ciccio Riccio