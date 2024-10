Nell’esordio al nuovo Palasport la Pantaleo Podio Fasano affronta lo Star Volley Bisceglie.

Sarà il nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina a Fasano il palcoscenico che ospiterà le gare interne della Pantaleo Podio Volley Fasano nel campionato di B1 nella stagione sportiva 2024/25.

Nella seconda giornata ,dopo l’esordio vincente della scorsa settimana, a far visita alle fasanesi giallo-blu sarà lo Star Volley Bisceglie. Incontro molto insidioso, le baresi sono reduci dall’incontro perso in casa contro Castellana consegnando la vittoria nelle mani dei cugini dopo uno strepitoso inizio che li vedeva in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare dalla formazione della città delle grotte. L’inizio della gara è alle ore 17.00. La formazione del Bisceglie è allenata da coach da Marco Breviglieri che ha assemblato un buon sestetto di partenza. Roster condizionato dal serio infortunio occorso nel precedente incontro al libero Martina Quarto. Pedina fondamentale nello scacchiere barese unitamente alle schiacciatrici Valentina Civardi e Jessika Panucci e al centrale Benedetta Cometti. Tra le fila baresi spicca la presenza della schiacciatrice Egle Solarino ex gialloblu nella prima stagione di B1 delle ragazze del presidente Renzo Abete. “Siamo pronti per questa prima gara casalinga nel nuovo Palasport di Vigna Marina – afferma il presidente Abete – Un momento atteso da mesi che speriamo poter condividere con tutti i nostri tifosi che attendiamo in massa nella nostra nuova sede di gioco”.

Arbitri: Massimiliano Magrone e Fabrizio Peragine

Giada Amatori