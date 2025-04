I soci della New Basket Brindisi Spa, riuniti questo pomeriggio, hanno dato mandato al presidente Fernando Marino di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria finalizzata all’aumento del capitale sociale anche tramite l’ingresso di nuovi soci.

Tale operazione straordinaria si rende necessaria per il rafforzamento della compagine societaria anche in virtù delle imminenti operazioni finanziarie necessarie per lo sviluppo del progetto “New Arena”.