“Richiesta di intitolazione per meriti” è l’oggetto di una lettera aperta inviata da Claudio Niccoli al Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ed al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Nei giorni scorsi e’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari , dei suoi amici ed alla citta’ Marcello ROLLO, la citta’ in ogni sua formazione politica e attraverso semplici cittadini ha espresso il suo cordoglio piu’ sentito.

Un uomo delle istituzioni, un uomo che amava più di ogni cosa la sua città i suoi cittadini, un uomo che ha speso la sua vita per il bene comune , per i valori del bene e della convivenza civile.

Più volte Consigliere Comunale, assessore comunale e Provinciale , Consigliere Regionale ed ultimo assessore Regionale Brindisino, negli ultimi 20anni .

Attualmente era Presidente della Pro loco Brindisi , dove con più iniziative di livello aveva cercato di valorizzare il Brand Brindisi, ricordo tra tutte l’iniziativa Brindisi capitale d’Italia.

Un uomo cresciuto con gli insegnamenti di Don Bosco e con una fede vera, concreta, sempre pronto ad aiutare gli altri in silenzio , un uomo con un alto senso dell’amicizia , con il culto del sociale , dello spendersi per gli altri.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che a questo uomo perbene , corretto e disponibile l’Amministrazione Comunale, come segno di riconoscenza , di rispetto e come modello da imitare, di un brindisino impegnato per la sua cità’ e per il bene comune, gli intitoli la sala giunta o in alternativa la sala delle Conferenze di palazzo Nervegna.

Trattandosi di persona deceduta da meno di dieci anni , se d’accordo, seguiremo su vostro suggerimento l’iter burocratico necessario al raggiungimento della intitolazione.

Grato per cio’ che potrete fare , colgo l’occasione per inviare distinti saluti.

Claudio Niccoli