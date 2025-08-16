Nicola Andrioli è uno dei maggiori e più raffinati talenti della scena musicale del nostro territorio. Il pianista, compositore e jazzista brindisino dall’animo nobile e creativo, resta uno dei più grandi artisti europei di jazz contemporaneo. Un percorso basato sull’improvvisazione strumentale e sulla composizione. La sua formazione artistica è arricchita da importanti collaborazioni con diversi grandi nomi del jazz mondiale, tra cui Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman, Archie Shepp, Richard Galliano, Dino Saluzzi, Rick Margitza, John Ruocco e Bert Joris. Compositore di musica per trio, quartetto e quintetto, vanta una importante esperienza concertistica e di arrangiatore, dal piano solo all’orchestra sinfonica. Attualmente insegna jazz alla LUCA School of Arts in Belgio. Il 20 agosto, Nicola Andrioli sarà ospite di Yeahjasi Santa Spazio Culturale nell’Ex Convento Santa Chiara di Brindisi per “Jazz Inside” che comprenderà un programma ricco e interessante. Si inizia alle ore 16.00 con una masterclass gratuita di “Jazz e Improvvisazione” rivolta a strumentisti di ogni livello, non solo pianisti. Un’opportunità per confrontarsi con un artista di calibro internazionale e “vivere il jazz dall’interno” per scoprire le dinamiche e le tecniche dell’improvvisazione. Alle 18.30, Cantine Risveglio propone una raffinata “Wine Experience”, un viaggio sensoriale tra calici e racconti enologici. Alle 20.30, Nicola Andrioli si esibirà in concerto, dove il jazz, l’arte di creare musica e la narrazione sonora doneranno una nuova testimonianza della elevata statura e cultura musicale del pianista brindisino. Un artista meritevole di essere scoperto, laddove non ancora conosciuto, e riascoltato per chi ne ha subito il fascino. Per info e prenotazioni: 3805846315 – 0831 1561076 – Email: yeahasisocial@gmail.com

MARCO GRECO