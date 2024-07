Brindisi, 18 luglio 2024 – L’A.s.d. Nitor Femminile è lieta di annunciare ufficialmente la riconferma di Cosimo Penta come allenatore della prima squadra per la stagione 2024/25.

Mister Penta ha dimostrato fin da subito un profondo impegno e una grande professionalità, contribuendo in modo determinante alla crescita sportiva e umana delle nostre atlete. Sotto la sua direzione, la Nitor Femminile ha raggiunto importanti traguardi, tra cui l’importantissima promozione in Serie C ottenuta nel corso della passata stagione.

“La conferma di Mister Penta – come dichiara il Presidente Andrea Saponaro – è un segnale importantissimo di continuità. Sono convinto che possa compiere il secondo miracolo in due anni perché è un gran lavoratore”.

L’obiettivo per la prossima stagione è dunque fissato in modo chiaro e condiviso. “Daremo il massimo per tenerci stretta questa Serie C” sono state infatti le prime parole del nostro Mister dopo il rinnovo.

Con questa riconferma, l’A.s.d. Nitor intende ribadire il proprio impegno nello sviluppo del calcio femminile e nella promozione dei valori dello sport, con la convinzione che, con Penta alla guida, la nostra squadra potrà continuare a crescere e a regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi.

