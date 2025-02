Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e funzionamento della Commissione Pari Opportunità approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16 maggio 2024, la Conferenza dei Capigruppo riunitasi il 7 febbraio 2025 ha, all’unanimità, deliberato la composizione della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

Pertanto, dopo il provvedimento di formale nomina del Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Antonino la C.P.O. sarà così composta: Ercole Saponaro (Assessore alle Pari Opportunità), Giuseppina Scarano (Garante per i Diritti della Persona Diversamente Abile), Maria Ciaccia, Tiziana Martucci, Ernestina Sicilia (consigliere di Forza Italia), Maria Lucia Vantaggiato (consigliera di Fratelli d’Italia), Denise Aggiano (consigliera del Partito Democratico) insieme a Annamaria Calabrese, Stefania Caravaglio, Antonella De Fazio, Laura De Siati, Maria Luisa Perchinenna, Cosima Ruggiero, Marianna Suma e Simona Tedesco.

Si coglie l’occasione per ringraziare la Commissione uscente per le iniziative svolte e l’eredità lasciata ed allo stesso tempo per augurare buon lavoro alle nuove componenti.



Gabriele Antonino

Presidente del Consiglio Comunale di Brindisio