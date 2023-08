Il direttore generale Maurizio De Nuccio, insediato nella Asl Brindisi il 18 agosto scorso, ha nominato i nuovi direttori che lo affiancheranno per il prossimo triennio nella gestione dell’azienda. Si tratta di Vincenzo Gigantelli come direttore sanitario e Loredana Carulli come direttore amministrativo.

La nomina è stata ufficializzata con atto deliberativo adottato in data odierna.

“Saluto e ringrazio il dottor Andrea Chiari e il dottor Vito Campanile – dichiara Maurizio De Nuccio – per il lavoro e l’impegno fino a oggi profusi. Questo, tuttavia, è il momento di ripartire e rinnovare in linea e in ascolto delle numerose esigenze del territorio, per andare avanti e cercare nuove soluzioni a problemi persistenti. Il mio benvenuto alla nuova direttrice amministrativa e al nuovo direttore sanitario ai quali porgo i miei migliori auguri di buon lavoro.”

Vincenzo Gigantelli è un medico che proviene dalla Asl Bari dove aveva l’incarico di direttore del Distretto Socio-sanitario di Putignano, mentre Loredana Carulli, avvocato, proviene dalla Asl Taranto dove era direttrice dell’Area Risorse umane.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI