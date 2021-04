Resistenza a pubblico ufficiale: con questa accusa i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno arrestato tre persone di Bari. Si tratta di M.G. 35enne, P.T. 30enne e P.G. 29enne.

Tutto è iniziato a San Donaci, dopo che i tre, a bordo di un’autovettura Fiat Bravo, non si sono fermati all’Alt imposto dai Carabinieri. L’auto si è data a precipitosa fuga per le vie del centro abitato con manovre spericolate, mettendo anche in pericolo diverse persone in attesa di entrare nell’ufficio postale.

Ne è scaturito un inseguimento durato circa 15 minuti in direzione delle campagne circostanti, poi terminato lungo la complanare della SS 7, all’altezza del centro commerciale Le Colonne di Brindisi, grazie alla direzione della Compagnia Carabinieri che ha coordinato le pattuglie in circuito lungo le varie arterie stradali principali.

Il conducente è risultato sprovvisto di patente e il veicolo con targhe contraffatte.