I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una donna del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne, separato, di Francavilla Fontana, In particolare, l’uomo, nell’arco temporale agosto 2018 – settembre 2020, ha omesso di versare l’assegno di mantenimento di 300 euro mensile alla figlia minore, come disposto dal Tribunale di Brindisi.