Notte movimentata nei popolosi quartieri Perrino e Sant’Angelo, dove due distinti incendi di autovetture hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il primo episodio si è verificato alle 01:30 in piazza Righi, nel quartiere Perrino, dove le fiamme hanno coinvolto una Fiat 500 parcheggiata in strada. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, supportata dalla Polizia di Stato per la messa in sicurezza dell’area e per le indagini del caso.

Poco più di un’ora dopo, alle 02:34, una seconda segnalazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Lanzellotti, a pochi passi dal Tribunale, per un altro incendio auto, una Renault Clio. Anche in questa circostanza, i pompieri hanno rapidamente domato le fiamme e bonificato l’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i dovuti accertamenti.

Le cause dei roghi sono ancora da accertare, e si attendono ulteriori verifiche per capire se possano essere collegati tra loro o siano frutto di atti dolosi.