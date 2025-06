Da venerdì 13 giugno sono stati potenziati i collegamenti con i mezzi pubblici da e verso la zona PIP di Francavilla Fontana.

“Da alcuni giorni – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – la più importante area produttiva cittadina è stata dotata di 5 nuove fermate che la collegano con il resto del territorio comunale. È importante fornire una alternativa al mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro e le numerose attività commerciali che sono presenti nell’area.”

Lo scorso 10 febbraio l’Assessore Sergio Tatarano e i tecnici di STP Brindisi avevano incontrato gli imprenditori Alessio Incalza e Emanuele Sternativo, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Imprese Riunite, per programmare l’estensione del servizio di trasporto pubblico.

“Sul trasporto pubblico – prosegue l’Assessore alla mobilità sostenibile Sergio Tatarano – l’Amministrazione continua a stare in ascolto della cittadinanza per apportare tutti i correttivi possibili al fine di garantire un servizio realmente utile, capillare ed efficiente. Abbiamo previsto cinque corse con nuove fermate logisticamente tarate sulla base delle esigenze di chi lavora in zona industriale. Voglio ringraziare STP per la disponibilità dimostrata in particolare in questo ultimo anno in cui le modifiche al servizio e le iniziative di sensibilizzazione sono state innumerevoli.”

La zona PIP è stata attrezzata con 5 nuove fermate collocate in viale dell’Industria, via dell’Artigianato e 3 in viale del Commercio.

“Il trasporto pubblico nella zona Pip – commenta l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – consente di rafforzare i collegamenti con il centro cittadino favorendo l’accesso non solo dei lavoratori, ma anche di potenziali clienti che non possono ricorrere ad altri mezzi di trasporto. Si tratta di un tassello che si inserisce nel percorso di rinnovamento dell’area che parte dalla variante cui stiamo lavorando e arriva agli aspetti della vita quotidiana di imprenditori, lavoratori e semplici cittadini.”

Le novità per la zona PIP non finiscono qui. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha incontrato il Consorzio Imprese Riunite per confrontarsi sui prossimi interventi da attuare nell’area. Con l’applicazione dell’avanzo saranno destinate risorse per la manutenzione di strade, verde e marciapiedi, mentre sul fronte della toponomastica è ormai prossima l’intitolazione di strade e viali. Procede anche il lavoro per la definizione della variante, provvedimento indispensabile per modernizzare l’area e attrarre nuovi investimenti.

“La zona PIP – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – rappresenta un’area fondamentale per lo sviluppo economico della Città. In questi mesi abbiamo lavorato alla definizione della toponomastica tracciando un percorso che è arrivato alle battute finali. Il passo più importante è rappresentato dalla variante che vuol dire modificare le regole di funzionamento dell’area per permettere l’arrivo di nuovi investitori con conseguenze rilevanti in termini occupazionali. Ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi di portare a casa un risultato fondamentale per il futuro del territorio.”

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana