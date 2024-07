A nome mio personale e dell’intero Direttivo Provinciale e Cittadino della CASA DEI MODERATI, sento il dovere di ringraziare pubblicamente l’amico fraterno Luciano LOIACONO per il suo impegno nell’esercitare in questo anno e mezzo le funzioni di Assessore al Comune di Brindisi con delega al commercio, alle attività produttive, al marketing territoriale ed altro. Ha dimostrato di avere, oltre allo spirito di attaccamento al movimento, una correttezza di impostazione amministrativa e politica , nell’interesse generale della città.

Luciano Loiacono ha dato grande dimostrazione di attaccamento alla sua città, capendo che in un momento particolare come questo c’era la necessità, per giochi che non appartenevano al suo modo d’essere, di farsi da parte, di lasciare spazio a personale più tecnico e meno politico, tutto questo al fine di rasserenare una situazione di profondo disagio che la maggioranza di centro destra vive al Comune di Brindisi, oltre ai noti problemi di salute e di lavoro che interessano la sua sfera privata.

La Casa dei Moderati si sente ed e’ sempre stata attore principale sia nella elezione del sindaco Pino Marchionna, sia come mediatore nelle tensioni che si sono create in questo anno e mezzo tra le forze politiche.

Al fine di dare un segnale chiaro e forte, abbiamo deciso e scelto un tecnico che rappresenti il movimento all’interno dell’esecutivo cittadino, un tecnico di alta qualità professionale, proprio per dare una risposta alla città e alle altre forze politiche.

La scelta del Dott. Mario SCIOSCIOLI, uomo lontano dagli schieramenti sia di centro destra che di centro sinistra, uomo libero, vuole essere la dimostrazione di come la casa dei Moderati ha scelto per la città ed in funzione della città.

Ringrazio, pertanto, pubblicamente Il Dott. Mario Scioscioli, che con difficoltà enormi ha accettato questa nostra proposta di incarico perchè anche egli, pur essendo lontano dalla politica ha capito il momento delicato che la città e che questa amministrazione stanno vivendo e ci ha concesso, uso il termine concesso, la sua professionalità e serietà al fine di dare delle risposte chiare alla risoluzione dei tanti problemi irrisolti della nostra città.

Segr. Prov. Casa dei MODERATI

Claudio NICCOLI