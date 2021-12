È attivo nel Comune di Mesagne il nuovo Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light. Hanno già preso avvio i lavori che porteranno a riqualificare n. 5.100 punti luce che al termine dell’intervento garantiranno un risparmio energetico del 76% e una riduzione annua delle emissioni pari a 740 tonnellate di CO2.

Nel mese di settembre 2021 è stato attivato il nuovo Servizio Luce 4 Consip relativo alla gestione, conduzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mesagne.

Il fornitore incaricato per l’esecuzione del servizio è City Green Light srl, il principale operatore privato in Italia nel settore dell’illuminazione pubblica e dei servizi per le smart cities.

Il servizio, della durata di nove anni, riguarda la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica, nonché delle azioni di efficientamento energetico tramite la riqualificazione impiantistica dell’intero parco di apparecchi illuminanti.

Tra principali servizi inclusi nel canone di gestione, pari a 626.7653 euro all’anno iva compresa (media annua nei 9 anni), ci sono, oltre alla fornitura di energia elettrica 100% certificata verde, l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con lampade a LED, la condivisione del risparmio energetico, il telecontrollo degli impianti e adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la manutenzione ordinaria (compresa nel canone) e straordinaria (valorizzata con listini DEI scontati del 50%), la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture a rete), il servizio di call center h24, il servizio di energy management.

Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mesagne è composto da circa 5.420 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, passaggi pedonali, lanterne semaforiche, sottopassi, elementi d’arredo urbano e illuminazione artistica di alcuni edifici e monumenti.

L’intervento di efficientamento energetico permetterà di ridurre i consumi del Comune di Mesagne del 76% rispetto allo stato relativo alla presa in consegna degli impianti. Oltre a ciò verranno risolte tutte le non conformità normative strutturali e in termini di inquinamento luminoso.

“L’intervento strutturale finalizzato alla messa a norma ed alla riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica è un intervento di una importanza fondamentale, che guida Mesagne verso la transizione ecologica e che cambierà il volto della nostra città”, dichiara il sindaco Antonio Matarrelli.

“La scelta di adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 compiuta dalla nostra Amministrazione permette di ottenere il risultato desiderato nella massima trasparenza dal momento, trattandosi di una gara gestita dallo Stato ed in tempi mediamente molto più rapidi rispetto a quelli che avrebbero richiesto altre forme contrattuali. A ciò si aggiunga la flessibilità dello strumento, che ha permesso fin dall’inizio di mettere in evidenza con la City Green Light quali erano gli obiettivi che si volevano raggiungere con questo intervento”, continua il primo cittadino, che nel suo intervento ha sottolineato come fino a questo momento siano stati sostituiti circa il 10% dei punti luce. E come ci sia dunque tempo e modo per apportare i cambiamenti possibili, che potranno essere segnalati anche dai cittadini.

“Il percorso che ha portato al progetto di riqualificazione energetica del Comune di Mesagne è frutto di una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con i suoi tecnici con lo scopo di garantire risultati concreti ed immediati ai cittadini già dalle prime fasi dell’intervento. – dichiara Marco Dellomonaco di City Green Light – Si tratta di un intervento che si tradurrà mano a mano in risultati tangibili in termini di maggiore sicurezza, decoro urbano e diminuzione dell’inquinamento luminoso e che permetterà a questa splendida Città di esaltare la bellezza del suo centro storico.”

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE

Per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo un Call Center presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali:

mail: segnalazioni.mesagne@citygreenlight.com

numero verde: 800642120

fax: 0625496218

App CityGreenApp (disponibile per Android e iOS)

Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l’etichetta rossa composta da 4 o 5 cifre in verticale applicato ad una altezza di circa 2.5 metri da terra in allineamento sotto il punto luce.

***

City Green Light

City Green Light è il principale operatore privato in Italia nel settore della Pubblica Illuminazione, partecipato da primari investitori nazionali e internazionali specializzati in progetti di efficientamento energetico. Attualmente gestisce più di 650.000 punti luce in oltre 140 comuni italiani. L’azienda punta all’innovazione e alla Green Economy proponendo solidi modelli di sviluppo per l’illuminazione pubblica e servizi smart collegati con lo scopo di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella transizione energetica e digitale.