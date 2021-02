Brindisi Bene Comune: È bastato un po’ di maltempo e qualche fiocchetto di neve per mandare in tilt cavi e condensatori sulla linea e causare il blocco degli impianti con le conseguenti sfiammate dalle torce.

Nulla di tutto questo è giustificabile, non è vero che siamo davanti a condizioni davvero proibitive ma è invece vera, come ripetiamo da tempo, l’inadeguatezza e la vetustà degli impianti.

Sosteniamo con forza le ragioni del Sindaco, non è possibile tollerare ulteriormente questa situazione e nemmeno le vergognose AIA rilasciate.

Saremo al suo fianco in tutte le azioni ed iniziative che intenderà intraprendere.

Questa città merita rispetto!

Cisal: Gli odierni accadimenti presso la centrale Enipower sita nello Stabilimento Petrolchimico di Brindisi, che inevitabilmente coinvolgono le incolpevoli aziende coinsediate, confermano le nostre recenti preoccupazioni circa i reiterati disservizi di natura elettrica occorsi e, probabilmente, non ancora adeguatamente affrontati.

Cisal Chimici, pur constatando i notevoli sforzi sostenuti in termini di investimenti ed ammodernamento, al fine di salvaguardare e valorizzare il duro lavoro prodotto dalle numerose maestranze attive nel sito, difficilmente apprezzato dai soliti detrattori esterni, cui invece soprattutto oggi riserviamo il nostro sentito ringraziamento, ritiene indispensabile che qualcuno del nuovo corso Eni approfondisca fermamente i fatti, esaminando, a questo punto, i limiti forse anche gestionali del Management locale e nazionale della stessa Enipower.

Le inefficienze tecniche, ribadiamo, comporterebbero una attenta analisi di eventuali disfunzioni organizzative, da effettuare, improcrastinabilmente e sotto la supervisione del consorzio Brindisi Servizi Generali, col coinvolgimento, nessuno escluso, delle coinsediate ai massimi livelli e delle Organizzazioni Sindacali.