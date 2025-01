Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico; nella mattinata anche l’intitolazione dell’impianto all’avv. Raffaele De Francesco, che donò alla città il terreno su cui è stato costruito il palasport.

Il Palazzetto dello Sport riapre con una veste completamente ristrutturata a seguito degli importanti interventi di restyling realizzati nell’ultimo anno e mezzo sull’immobile, lavori grazie ai quali si è provveduto all’adeguamento alla normativa antisismica e al risanamento degli ambienti.

La struttura sportiva potrà essere utilizzata dalle associazioni e dalle società sportive in un habitat che rispecchia standard di sicurezza e comfort ottimali, perfettamente rispondenti a criteri di sicurezza anche in materia di incendio e accorgimenti acustici; sono stati insonorizzati gli ambienti e si è provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’ingresso agli spazi delle persone diversamente abili; è stata realizzata una infermeria, con un locale adibito a sala medica e controllo antidoping. Si è inoltre provveduto all’adeguamento dei servizi igienici e alla creazione di spogliatoi e servizi per gli arbitri di gara. Il progetto ha significativamente migliorato l’efficientamento energetico dell’edificio mediante la costruzione di un cappotto termico. E ancora, nell’ottica di contenere i consumi, sono stati installati un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed un impianto solare termico per la produzione di acqua calda. È stato inoltre finanziato l’acquisto di nuove attrezzature, ledwall, seggiolini per il pubblico.

“Mentre riconsegniamo alla città un gioiellino a disposizione della comunità sportiva – ha spiegato il sindaco della città, Antonio Matarrelli -, una struttura che è anche omologata per gli sport paralimpici, pensiamo agli altri due finanziamenti già ottenuti, del valore complessivo di 1 milione e 200mila euro, che serviranno per la ristrutturazione delle palestre delle scuole “Moro” e “Falcone”. Abbiamo intanto già richiesto un finanziamento per l’efficientamento dello stadio comunale”.

La cerimonia di riapertura si è svolta nella mattinata di oggi alla presenza del sindaco Matarrelli, degli assessori e dei consiglieri comunali, del consigliere regionale Mauro Vizzino, dei tecnici comunali coordinati dall’ing. Claudio Perrucci – che hanno predisposto e seguito i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo – e della responsabile dell’Ufficio Sport comunale, dott.ssa Concetta Franco.

Presenti autorità civili, militari e religiose, numerosi i rappresentanti di associazioni mesagnesi e i cittadini appassionati di sport. Ha preso parte all’evento, testimonial d’eccezione, il campione olimpico mesagnese Carlo Molfetta. Nell’occasione, alla presenza della moglie Liliana e della figlia Valentina, la scopertura della targa di intitolazione dell’impianto all’avv. Raffaele De Francesco, prematuramente scomparso nell’agosto del 1990, “cittadino emerito che donò alla città il terreno sui cui sorge il Palasport”.