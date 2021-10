Stamattina la Sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina è stata a Bari e Brindisi in occasione della presa di possesso dei nuovi cancellieri.

L’arrivo dei nuovi cancellieri era già stato annunciato dalla Sottosegretaria due settimane fa, in occasione della visita della Ministra della Giustizia Marta Cartabia a Bari.

“Per me è un grande onore toccare con mano i frutti di un intenso lavoro a cui abbiamo dato impulso negli ultimi tre anni. L’insediamento dei nuovi cancellieri rappresenta la fine di un’era fatta di tagli, sottofinanziamenti e mancati investimenti che hanno indebolito drammaticamente la macchina giudiziaria. Con queste assunzioni ripariamo ai danni del passato e diamo linfa vitale al comparto, potenziando il settore e accogliendo alcune delle istanze che ci sono state rappresentate proprio a Bari durante la visita della Ministra della Giustizia Marta Cartabia due settimane fa”.

Lo afferma la Sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, che oggi partecipa alla cerimonia di insediamento dei nuovi cancellieri presso il Palazzo di Giustizia di Bari e il Tribunale di Brindisi.

“Queste forze fresche – continua – daranno ossigeno al comparto e rientrano in uno dei più imponenti piani assunzionali degli ultimi anni. I nuovi cancellieri pugliesi fanno parte delle 2.700 unità che si stanno insediando nelle rispettive sedi di lavoro. A queste si andranno ad aggiungere oltre 16 mila assunzioni per l’ufficio del processo, nell’ambito del programma da realizzare grazie alle risorse del Pnrr. Il rafforzamento dell’organico è una premessa ineludibile per migliorare il settore della giustizia, accelerando i processi e aumentando l’efficienza della macchina giudiziaria” conclude.