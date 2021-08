Nche dopo la chiusura dell’anno sportivo 2020/2021, che si è concluso con successo, il Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° DFan dell’Associazione Sportiva Diulettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” ed i suoi atleti non si sono fermati. In questi mesi estivi, infatti, sono stati protagonisti di quattro Campionati Internazionali Online.

Nei giorni 13 e 14 agosto, hanno partecipato al campionato internazionale online si“7mo Internacional Online Para el Mundo” che si è svolto a Caracas (Venezuela) che ha visto la partecipazione di 15 Nazioni, 42 Società per un totale di 398 atleti. Il Team della “Pennetta Rosa” ha conquistato due Medaglie d’oro, di cui una è andata al Cosimo Spinelli (Individuale) e l’altra al gruppo di 5 atleti composto da: Elisa Maria Cassiano, Francesca Candito, Devide Tasco, Mauro Giuseppe Albanese e Federico Mevoli e due Medaglie d’argento per Alessia Spinelli e Melissa Spinelli (Individuale).

Al campionato internazionale Venezuelano “Copa de Aniversario AINI” che si è svolto nei giorni 16-17 e 18 agosto, e che ha visto la partecipazione di 22 Nazioni, 28 Società e 360 atleti, l’Associazione “Pennetta Rosa” ha conquistato tre Medaglie d’oro, andate a Cosimo Spinelli e Alessia Spinelli (cat. Individuale), Alessia e Melissa Spinelli (Coppia), Medaglia di Bronzo è andata Melissa Spinelli (Individuale).

Al campionato messicano che si è svolto giorno 15 u.s. a Terron, in cui hanno partecipato: 30 Nazioni e 303 atleti, la “Pennetta Rosa”, ha conquistato una Medaglia d’oro con il maestro Cosimo Spinelli cat. +65 anni con la forma “Hansu”.

Infine al campionato internazionale “Courage International 2021” che si è svolto in New Messico (USA) e che ha visto la partecipazione di 29 nazioni e 300 atleti iscritti, gli atleti della summenzionata società, hanno conquistato: otto Medaglie d’oro, due Medaglie d’argento e una di Bronzo.

Pieni di entusiasmo per i risultati raggiunti, comunichiamo a coloro i quali volessero avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina olimpica, che giorno 6 Settembre, nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì presso la palestra delle scuole elementari “G. Calò”, ubicata in Via Magaldi, 16 (quartiere Casale), sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo 2021/2022.